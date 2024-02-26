Зевота-зевота, перейди на Федота: почему сонливость может быть смертельно опасна

Всем известно, что нужно спать от шести до восьми часов в сутки. Но что делать, когда сна хватает, а бодрости все нет? С чем это может быть связано?

Если человека постоянно клюет носом, то все окружающие советуют ему отложить работу и выспаться. Но мало, кто знает, что хроническая сонливость может быть признаком очень страшных заболеваний.

Врач-терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что опасного в зевоте, сообщает NEWS.ru.

За обычной зевотой могут скрываться потенциально смертельные заболевания. Например, эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма.

«Зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга. Такое серьезное состояние редко проходит без других симптомов — онемения, слабости в руках или ногах, перекоса лица, поперхивания при глотании, головокружения», — поделилась врач.

Если вы заметили, что вас постоянно клонит в сон, но при этом вы достаточно спите, то обратитесь к врачу. Проанализируйте свое состояние. Если ли у вас еще какие-то симптомы, кроме сонливости? Помните, что чем больше информации вы предоставите специалисту, тем быстрее он сможет вам помочь.

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