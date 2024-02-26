Зевота-зевота, перейди на Федота: почему сонливость может быть смертельно опасна

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 43 0

Зевота может быть симптомом эпилепсии и черепно-мозговой травмы

Зевота-зевота, перейди на Федота: почему сонливость может быть смертельно опасна

Фото: Depositphotos / eddiephotograph

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Всем известно, что нужно спать от шести до восьми часов в сутки. Но что делать, когда сна хватает, а бодрости все нет? С чем это может быть связано?

Если человека постоянно клюет носом, то все окружающие советуют ему отложить работу и выспаться. Но мало, кто знает, что хроническая сонливость может быть признаком очень страшных заболеваний.

Врач-терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что опасного в зевоте, сообщает NEWS.ru.

За обычной зевотой могут скрываться потенциально смертельные заболевания. Например, эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма.

«Зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга. Такое серьезное состояние редко проходит без других симптомов — онемения, слабости в руках или ногах, перекоса лица, поперхивания при глотании, головокружения», — поделилась врач.

Если вы заметили, что вас постоянно клонит в сон, но при этом вы достаточно спите, то обратитесь к врачу. Проанализируйте свое состояние. Если ли у вас еще какие-то симптомы, кроме сонливости? Помните, что чем больше информации вы предоставите специалисту, тем быстрее он сможет вам помочь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как храп может разрушить здоровье.

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Осторожно, убьет: ТОП-3 причины, зачем на входе в метро делают тяжелые двери
19:48
Кремль отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО
19:44
Мощный противовес: Южная Америка может помочь РФ в борьбе с агрессией Запада
19:38
Появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО
19:31
Зевота-зевота, перейди на Федота: почему сонливость может быть смертельно опасна
19:24
Двое детей пострадали при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок