Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня в Перми. Он возложил цветы к стеле «Пермь — город трудовой доблести».

Также в программе — посещение фонда «Защитники Отечества» и краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Кроме того, Жога с пообщался с активистами регионального штаба и обсудил, как идет подготовка к президентским выборам.

Герой ДНР подчеркнул, что сейчас нельзя стоять в стороне от политики, важно участие каждого гражданина страны в голосовании.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.