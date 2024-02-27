Забыла? Зендея вышла на красную дорожку без нижнего белья

Звезда эффектно появилась на премьере фильма «Дюна: часть вторая».

Звезда сериала «Эйфория» Зендея вновь шокировала публику своим внешним видом. На красной дорожке премьеры фильма «Дюна: часть вторая» она оказалась без нижнего белья, сообщает Daily Mail.

Для выхода в свет актриса облачилась в белоснежное облегающее платье в пол, на котором был глубокий, рискованный разрез от груди до бедер. Благодаря нему знаменитость продемонстрировала публике пупок.

Глядя на модель платья поклонники пришли к выводу, что Зендея отказалась от нижнего белья. Дополнил образ вечерний макияж с шоколадного цвета тенями, персиковыми румянами и коралловой помадой.

Волосы Зендея накрутила и распустила, вдобавок надев серьги и многочисленные кольца с бриллиантами. Образ дополнили классические лодочки на шпильке.

К слову, это не первый выход Зендеи без нижнего белья. Так, весной 2023 года она появилась на публике в жилете с открытой спиной: окружающим сразу стало понятно, что знаменитость «забыла» надеть лифчик.

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