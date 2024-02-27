Уже не скрывают: турецкая звезда Сарачоглу вышла в свет с коллегой по «Зимородку»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Афра Сарачоглу вышла в свет Мертом Рамазаном Демиром

Уже не скрывают: турецкая звезда Сарачоглу вышла в свет с коллегой по «Зимородку»

Фото: Кадр из сериала "Зимородок", 2022-2023 гг.

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Хотя еще недавно они все отрицали.

Турецкая знаменитость Афра Сарачоглу, известная по роли Сейран в сериале «Зимородок», на недавней премии «Ayakli gazete» была признана лучшей актрисой. Однако не все пользователи сети согласились с таким решением членов жюри.

Многие отметили, что ничего выдающегося звезда не показала, ее игра в сериале была обычной. Такая реакция публики свалилась на артистку после того, как она впервые вышла в свет после воссоединения с Мертом Рамазаном Демиром.

Он вместе с ней снимался в «Зимородке». Пара уже несколько недель как не скрывает отношения.

Они обнимаются на публику, целуются и даже уединяются во время съемок сериала. Хотя еще недавно знаменитости все отрицали: в декабре Сарачоглу уверяла, что ее ничего не связывает с Демиром.

Многие тогда поверили ей, предположив, что она состоит в отношениях с актером Таро Эмиром Текином. Но Сарачоглу, выходит, всех обманула.

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