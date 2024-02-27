Крым празднует десятилетие в составе России

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Никто из жителей полуострова не может вспоминать события 2014 года без содрогания: тогда казалось, что надежда на мир тает с каждым мгновением. Но Москва смогла решить конфликт и помочь.

Крым празднует десятилетие в составе России

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Сегодня жители российского полуострова отмечают десятую годовщину знаковых событий, которые предшествовали Крымской весне. В феврале 2014-го после госпереворота в Киеве и попытки запретить русский язык тысячи людей в Севастополе, Керчи и других городах вышли на улицы в знак протеста. Причем, на тот момент большинство крымчан были уверены, что их никто не услышит и готовились к самому худшему. Основные события развернулись в Симферополе. Где народ, еще до официального референдума, выбрал быть с Россией, погнав прочь эмиссара из Киева.

«Тут все резалось, тут все происходило. Мы бегом. Как раз приехал этот Порошенко, мы его гнали аш до самого вокзала. Все бежали, бегом. Все сказали: „Только Россия“. Я сейчас говорю, у меня мурашки идут по коже. Россия!!! Россия!!! Россия! Мы только хотели быть с Россией!» — местная жительница Елена.

Ну а в ночь с 26 на 27 февраля в Крыму появились военные в форме без опознавательных знаков. Чуть позже их назовут «вежливыми людьми». Бойцы обеспечили порядок и помогли крымчанам без единого выстрела вернуться домой, в Россию. Сейчас на месте ключевых событий стоит памятник, а 27 февраля в Крыму праздник — день вежливых людей.

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