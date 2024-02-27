В Москве проводят проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Устройство передавало картинку круглосуточно.

В Москве проводят проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

Фото: Антонова Дарья / ТАСС

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Сотрудники полиции проводят проверку из-за камеры, установленной на чердаке дома напротив здания министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Устройство обнаружили коммунальщики во время обхода дома. Известно, что камера стояла на штативе и была отвернута объективом в стену, предположительно, для того, чтобы с улицы не были видны блики.

Также на камере была установлена антенна, которая, как считается, могла передавать круглосуточную трансляцию в онлайн-режиме. Куда именно и с какой целью, сейчас предстоит выяснять правоохранителям.

Столичная полиция проводит проверку, кроме того, к процессу привлечена Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу, в результате которой пострадали три человека.

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