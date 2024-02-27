Литва угрожает России «нейтрализацией» Калининграда: «Если осмелится»

Дипломат одной из прибалтийских стран не гнушается делать громкие заявления касательно безопасности одного из российских городов.

Если Россия «бросит вызов НАТО», Калининград будет «нейтрализован». Об этом заявил посол Литвы в Швеции, бывший замглавы МИД Линас Линкявичюс.

Дипломат заявил, что после того, как Швеция вступит в военный альянс, Балтийское море станет для него внутренним.

«Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — выложил угрозы Линкявичюс на своей странице в соцсети Х.

Также литовский посол заявил, что Россия скоро будет окружена странами НАТО.

Накануне стало известно, что Венгрия стала последней страной альянса, которая ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО. Присоединение Швеции к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 парламентариев.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году. Финляндия стала 31-м членом альянса через год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что получит Турция после одобрения вступления Швеции в НАТО.