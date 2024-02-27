Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

В каком состоянии находится спортсмен? Что говорят врачи?

Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

Фото: www.globallookpress.com / Joel Marklund

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Бывший футболист «Краснодара» Кристоффер Олссон госпитализирован после потери сознания. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Мидтьюлланн», за который сейчас играет спортсмен.

«Игрок сборной Швеции потерял сознание во вторник, 20 февраля, в своем доме и был госпитализирован в больницу Орхусского университета. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Отмечается, Олссон страдает острым заболеванием, связанным с мозгом. Причина возникновения недуга не связана с внешними факторами и «членовредительством какого-либо характера». В настоящее время команда ведущих медэкспертов Дании пытается поставить точный диагноз, чтобы начать правильное лечение.

Позднее на новость отреагировал футбольный клуб «Краснодар». В Telegram-канале его сотрудники пожелали Олссону здоровья и скорейшего восстановления.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач Лев Авербах оценил состояние народного артиста Владимира Кузьмина после подозрения на паралич.

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Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

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