США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

В общей сложности, речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Запад как можно быстрее должен придумать законный способ отправить замороженные российские активы, находящиеся в зарубежных банках, на Украину. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам политика, таким образом можно вынудить Москву сесть за стол переговоров на условиях Киева. Предполагается, что изъятые активы будут переданы киевскому режиму для укрепления обороны страны.

«Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», — цитирует Bloomberg слова Джанет Йеллен.

Глава финведомства также добавила, что для изъятия российских активов существуют «веские международные правовые, экономические и моральные основания».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что банки просят правительство Британии утвердить правовые нормы для изъятия российских активов.

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