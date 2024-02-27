В Калининграде ответили на исходящую из Литвы угрозу нейтрализовать город

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 52 0

Балтийское море никогда не будет принадлежать Североатлантическому альянсу.

В Калининграде ответили на исходящую из Литвы угрозу нейтрализовать город

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининград никому не угрожает, а бряцанием оружия занимаются только соседние с городом прибалтийские страны. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — цитирует Лыскова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Балтийское море никогда не будет принадлежать Североатлантическому альянсу, поскольку там находятся три российских порта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Литве пригрозили России «нейтрализацией» Калининграда. Посол Литвы в Швеции, бывший замглавы МИД Линас Линкявичюс заявил, что после того, как Швеция вступит в военный альянс, Балтийское море станет для него внутренним.

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