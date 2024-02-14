В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
Германия подтвердила разговор Шольца с Путиным о важности отвода сил РФ от Киева
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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В самом начале СВО армия РФ, дошедшая до украинской столицы, развернулась и покинула свои позиции. Президент РФ объяснил — почему.
Правительство Германии подтвердило, что канцлер Олаф Шольц говорил президенту России Владимиру Путину о необходимости отвести российские войска от Киева весной 2022 года. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Речь идет о том, что российский лидер рассказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Тогда Путин сообщил, что его немецкий коллега настаивал на том, чтобы в самом начале СВО российские войска, подошедшие к столице Украины, отошли с занятых позиций. Это было как раз во время переговорного процесса, который проходил между Москвой и Киевом в Стамбуле.
«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: „Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева“. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — напомнил президент РФ.
Однако сразу после того, как ВС РФ отошли от города, представители Украины отказались от всех достигнутых договоренностей.
После публикации интервью Путина Карлсону в Германии отреагировали на этот эпизод, подтвердив ситуацию.
«Я могу подтвердить, что это так», — передает слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X.
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