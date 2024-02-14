В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 329 0

Германия подтвердила разговор Шольца с Путиным о важности отвода сил РФ от Киева

В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

В самом начале СВО армия РФ, дошедшая до украинской столицы, развернулась и покинула свои позиции. Президент РФ объяснил — почему.

Правительство Германии подтвердило, что канцлер Олаф Шольц говорил президенту России Владимиру Путину о необходимости отвести российские войска от Киева весной 2022 года. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Речь идет о том, что российский лидер рассказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Тогда Путин сообщил, что его немецкий коллега настаивал на том, чтобы в самом начале СВО российские войска, подошедшие к столице Украины, отошли с занятых позиций. Это было как раз во время переговорного процесса, который проходил между Москвой и Киевом в Стамбуле.

«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: „Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева“. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — напомнил президент РФ.

Однако сразу после того, как ВС РФ отошли от города, представители Украины отказались от всех достигнутых договоренностей.

После публикации интервью Путина Карлсону в Германии отреагировали на этот эпизод, подтвердив ситуацию.

«Я могу подтвердить, что это так», — передает слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X.

Тема:
Спецоперация
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