Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Подобные шаги правительство КНР уже предпринимало в прошлом году.

Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Лу Хуэй совершит турне по ряду государств, чтобы призвать их руководство к политическому решению конфликта на Украине и поспособствовать этому. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Поездка, целью которой является установление мира в регионе, запланирована на март 2024 года.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса», — сказала Мао Нин.

Официальный представитель МИД Китая также подчеркнула, что Пекин, как и прежде, поддерживает тесные отношения с Москвой. Кроме того, КНР никогда не выступал за военное решение конфликта и не изменил свою позицию.

Ли Хуэй уже совершал подобное турне в мае 2023 года, посетив Россию, Украину, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, где представлял китайский мирный план.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай сделал заявление по ситуации на Украине.

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