Недолго горевал: на кого Тимур Родригез променял мать своих детей

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 93 0

Тимур Родригез после развода закрутил роман с актрисой кино

Недолго горевал: на кого Тимур Родригез променял мать своих детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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44-летний шоумен встретил новую любовь спустя считанные месяцы после развода. Кем оказалась новая избранница?

В жизни шоумена и телеведущего Тимура Родригеза грядут грандиозные перемены. Не успел шоумен, много лет посвятивший браку с Анной Девочкиной шестнадцать лет, развестись, как в жизни артиста появилась новая избранница. Теперь сердце шоумена больше не свободно: в качестве новой фаворитки артист выбрал девушку из артистической среды. 

Как пишет портал Woman.ru, теперь Родригез строит отношения с актрисой театра и кино Катей Кабак. Пару видели вместе на премьере фильма: влюбленные светились от счастья и выглядели очень одухотворенными. 

Несколько лет назад Кабак уже была замужем. В 2017 году актриса вышла замуж за влиятельного и непубличного человека, чье имя она скрывала. Спустя несколько лет у пары родилась дочь. Заялений о разводе Кабак не делала, поэтому связь с Родригезом стала для аудитории сюрпризом.

Сам Тимур Родригез в январе официально объявил о расставании с женой. Шоумен познакомился со своей бывшей женой Анной в 2006 году: первая встреча в кафе обернулась красивыми ухаживаниями. Предложение Родригез делал на вершине вулкана Этна, а еще спустя несколько лет Анна подарила супругу двух прекрасных сыновей. Даже после расставания шоумен всеми силами старался оградить жену от сплетен. 

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — рассказал Родригез в соцсети. 

Анна, в свою очередь, призвала подписчиков пожелать ей удачи в новой жизни. Она призналась, что уже год не живет в России, намекнув, что обосновалась в Испании. О причинах развода она также умолчала.

 Ранее 5-tv.ru писал о том, как Тимур Родригез прокомментировал свой развод. 

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