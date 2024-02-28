Почему скрывают правду? Поведение принца Уильяма вызывает подозрения

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 105 0

Принц Уильям не появился на поминальной службе в Виндзоре

Почему скрывают правду? Поведение принца Уильяма вызывает подозрения

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Опасения за Кейт Миддлтон только нарастают.

В королевской семье не все в порядке. Уже два месяца никто не может понять, что на самом деле с герцогиней Кейт Миддлтон. Ее муж принц Уэльский только подогревает слухи об осложнениях после операции жены. Наследник престола внезапно отменил запланированное появление на поминальной службе в Виндзоре по последнему королю Греции, Константину II.

Это вызвало новую волну паники среди британского народа. Ведь старший сын Карла отменил бы свое важно появление только в крайнем случае. Покойный король был крестным отцом принца и близким другом его отца и деда. На службе Уильям должен был читать вслух отрывок из Библии, сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные источники.

Такое обстоятельство встревожило поклонников. Странности прибавило и то, что принц сообщил о своем решении всего за час до начала церковной церемонии, сославшись на личные обстоятельства.

Кенсингтонский дворец заявил, что с Кейт все хорошо, но никто в это уже не верит. Слишком все подозрительно. Никакой информации и фото только усугубляют ситуацию. Чрезвычайная секретность не идет на пользу королевскому семейству. Все задаются вопросом: что происходит с Кейт Миддлтон на самом деле?

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после операции.

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