Второй раз: экстренно госпитализирована 81-летняя Ангелина Вовк

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 181 0

Экстренно госпитализирована 81-летняя Ангелина Вовк

Второй раз: экстренно госпитализирована 81-летняя Ангелина Вовк

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Диктор пожаловалась на ухудшение самочувствия после предыдущей госпитализации.

Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни. Экстренная госпитализация стала второй по счету за последние полгода у народной артистки РФ: чуть ранее знаменитость загремела в больницу с жалобами на ухудшение здоровья, сообщает источник 5-tv.ru.

Помимо обострения основного недуга, врачи диагностировали у Ангелины Вовк возникли проблемы с бронхами. Врачи состояние артистки не комментируют.

В сентябре 2023 года Вовк отметила 81-летие. В преддверии дня рождения знаменитость отмечала, что главным своим счастьем считает успех в профессии, а отсутствие детей не стало для диктора поводом для переживаний.

«Какое счастье, что у меня нет детей. Я нашла отдушину совсем в других вещах», — заявила она в эфире федерального канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно про пластические операции Ангелины Вовк.

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