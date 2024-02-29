Так бывает: что известно о смертельной форме бессонницы

Насколько опасной может быть эта проблема?

Обычная бессонница не является смертельным заболеванием, однако существует редкое прионное заболевание, которое характерно для определенных этнических групп — семейная фатальная бессонница. Чаще всего это касается евреев или итальянцев, заявила изданию Газета.ру врач невролог-сомнолог Ирина Завалко.

«У человека постепенно полностью разрушается сон, всего за несколько месяцев. Сначала у людей возникает инсомния, и с ее усилением ухудшаются психические функции, появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация. В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», — рассказала Завалко.

Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, не так опасна. Мозг, несмотря на тревогу, найдет возможность погрузиться в сон.

Поэтому последствия для физического здоровья несколько переоцениваются. Это особенно стоит знать пациентам, которые переживают из-за своей бессонницы, читают форумы и пугают себя разными проблемами, делится специалист.

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