Забытая зрителями Татьяна Самойлова дважды пропадала без вести: что стало с великой актрисой

Татьяна Самойлова умерла в 2014-м, в день своего 80-летия. Актриса тяжело болела, и в самое сложное время рядом с ней не было близких. Лишь после смерти артистки ее сын вернулся в Москву из США и похоронил мать.

В 50-е годы советские звезды могли только мечтать о том, чтобы покорить Европу и США. Победа в Каннском фестивале и вовсе казалась недостижимой высотой, которую съемочной группе фильма «Летят журавли» все-таки удалось взять. Тогда весь Лазурный берег обсуждал проникновенную игру 23-летней Татьяны Самойловой.



Она была молода и талантлива. Артистка даже не представляла, что ей придется столкнуться с несколькими разводами, творческим забвением и полным одиночеством. В далеком 1957 году перед скромной брюнеткой были открыты все двери, но ни одна из них так и не привела Самойлову к простому женскому счастью.

Тяжелое начало пути

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. Ее отец Евгений Валерианович был известным актером, а мама Зинаида Ильинична работала инженером. Позднее семья переехала в Москву. Девочка росла в интеллигентной среде и с детства занималась балетом. Позднее актриса признавалась, что любовь к танцам сохранилась в ней навсегда.

Юношеские годы Самойловой пришлись на период Великой Отечественной войны. Быть может поэтому актриса так искренне сыграла в фильме «Летят журавли», ведь она не понаслышке знала, что такое терять своих близких и быть бессильной перед лицом настоящего горя.

«Война — это болезни. Я заболела корью и похоронила своего жениха. Он был великий парень, Юрочка Боголюбов, но умер от кори, а я была еле-еле жива. Мама тоже болела. Потом болели легкие, сердце. Женщине пережить войну очень тяжело. Нас война настигла в Клязьме. Немец так наступал на Москву, были такие бомбежки — просто ужас», — призналась актриса в одном из интервью.

После окончания войны Татьяна Евгеньевна продолжила заниматься балетом. Темноволосую девушку заприметила сама Майя Плисецкая, которая пригласила Самойлову обучаться в школе при Большом театре, но ее сердце сделало иной выбор. Вдохновленная примером отца, будущая звезда мечтала о драматических ролях.

Во время обучения в театральном училище имени Щукина Самойлова неожиданно встретила большую любовь. Тогда она снималась в фильме «Мексиканец», а юный Василий Лановой работал над картиной «300 лет тому…». Чувства вспыхнули мгновенно, и поэтому вскоре артисты решили пожениться.

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Лановой неоднократно намекал супруге на то, что хочет видеть ее дома, а не на экране, но Самойлова была ослеплена мечтами о блестящей карьере. Их брак разрушат амбиции и неудачный аборт. Но сначала Татьяна Евгеньевна станет гордостью Советского Союза.

«Летят журавли»

Сейчас мало кто знает об этом, но фильм «Летят журавли» едва не оказался на полке из-за неодобрения Никитой Хрущевым действий главной героини картины. По словам актрисы, лидер Советского Союза считал Веронику дамой легкого поведения, ведь она не дождалась любимого с фронта и вышла замуж за его родственника.

«Каким-то сложным путем картина попала за границу и получила призы в Каннах. Вот тогда „Летят журавли“ и стали крутить во всех кинотеатрах. Возникла мода на Веронику. Как и предсказывал Баталов, девушки стали делать такие же стрелки, такую же прическу. Но главное — с этой картиной я побывала в Каннах, а затем в Париже — городе моей мечты», — рассказывала позднее звезда.

Потом актриса еще долго вспоминала, как она покорила Каннский кинофестиваль, получила престижную премию, а в Париже познакомилась с самим Пикассо. Тогда Самойловой казалось, что ее ждет великое будущее, но возвращение в Советский Союз отрезвило звезду. Несмотря на приглашения из Голливуда, Татьяна Евгеньевна не могла уехать из страны без разрешения партии.

Вместо интересных ролей в престижных зарубежные фильмах Самойловой пришлось довольствоваться тяжелыми съемками в ленте «Неотправленное письмо». Работа над картиной проходила в самой настоящей тайге, где артистка серьезно заболела. После нескольких дней, проведенных в туберкулезном санатории, Татьяну Евгеньевну ждало еще одно потрясение: она узнала о беременности.

«У меня должна была быть двойня! Вася очень хотел детей и, конечно, уговаривал меня рожать. Но я все еще надеялась, что у меня будет много ролей в кино. Это было самым главным на тот момент: выздороветь и сниматься в кино! Я сделала свой выбор твердо: пошла к какой-то тетке и сделала аборт в подпольных условиях, без наркоза», — признавалась артистка.

Лишь спустя несколько месяцев Самойлова поняла, что сделала ошибку. Они с Василием Лановым все больше отдалялись друг от друга. Работа в разных уголках страны и затаенные обиды негативно влияли на семейные отношения. Однажды Татьяна Евгеньевна сама предложила супругу развестись, и он не стал противиться. «Вася был единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила. Мы очень подходили друг другу. И долго еще потом, когда мы где-то встречались, я замечала, что он ко мне по-прежнему неравнодушен. Хоть Вася и старался не подавать виду», — вспоминала звезда.

По злой иронии судьбы жертва, принесенная Самойловой ради творческих успехов, оказалась напрасной. Актрисе не делали интересных предложений, а если она и играла в кино, то чаще всего это были небольшие роли, в которых Татьяна Евгеньевна не могла в полной мере проявить свой талант. Так продолжалось 10 лет до тех пор, пока жизнь снова не свела артистку с Василием Лановым.

Мечты о детях

В середине 60-х Самойловой предложили роль Анны Карениной. Режиссера Александра Зархи пытались убедить в том, что звезда военной драмы не сможет воплотить трагичный образ героини Толстого, но постановщик был непреклонен. В роли Карениной он видел именно Татьяну Евгеньевну, а ее любовника Вронского должен был сыграть Василий Лановой.

На момент новой встречи Самойлова уже давно была замужем, да и Лановой состоял в браке. Вместе они репетировали сцены из будущего фильма в течение двух лет, и в итоге сроднились со своими персонажами. Казалось бы, такая роль — мечта для любой актрисы, но Татьяну Евгеньевну снова ждало разочарование.

«Такого успеха, как с фильмом „Летят журавли“, не получилось. В 1968 году в Каннах были студенческие волнения, и фестиваль не проводился. И я снова осталась невостребованной, к тому же, пока я снималась, в театре работы тоже стало меньше», — рассказывала звезда.



Однако больше всего Самойлову беспокоили проблемы в личной жизни. Вместе с мужем Валерием Осиповым они пытались зачать ребенка, но снова и снова сталкивались с неудачами.

«Настал момент, когда я всерьез забила тревогу. Сказала мужу: „Валера, если я не рожу, то я не женщина!“ — „А я уже давно не мужчина“, — ответил он. Осипова одолевали болезни, и врачи говорили, что ребенка у нас не будет. В конце концов мы развелись. Что за семья без детей?» — признавалась артистка.

Мечты о материнстве не оставляли Самойлову, поэтому она отчаянно искала женское счастье. Мимолетный роман с режиссером Эдуардом Машковичем обернулся беременностью. Тогда актрисе уже было 33 года, поэтому она решила обязательно родить и создать семью с новым избранником. «Когда родился сын Митя, все во мне будто перевернулось. Я стала иначе смотреть на мир. И поняла: актрисы, которые отказываются от того, чтобы иметь детей, многое теряют. Даже любовь к искусству не стоит этого счастья — материнства! И теперь, ради того чтобы чаще быть рядом с сыном, я готова была отказаться от любых съемок. Мне очень нравилось быть настоящей женщиной! Вот только возможности сидеть дома и совсем не работать у меня не было. Муж не стремился зарабатывать», — признавалась артистка.

Однажды Татьяна Евгеньевна узнала о второй беременности. Она боялась, что не сможет обеспечить двоих детей, ведь муж практически не работал. К тому же, их отношения с Эдуардом нельзя было назвать идеальными. Именно поэтому Самойлова снова пошла на аборт, о чем впоследствии неоднократно жалела.

«Сейчас думаю: может, это была девочка. И если бы я ее родила, она была бы сейчас со мной. Сын-то вырос и вылетел из гнезда. Я сделала ошибку, и снова это кончилось тем, что я потеряла и мужа. Эдуард однажды ушел из дома и не вернулся. Мите было всего два года», — откровенничала актриса.

К середине 70-х количество творческих предложений еще больше сократилось. Вчерашняя фаворитка Каннского фестиваля оказалась никому не нужна. Переживая из-за актерской невостребованности, Татьяна Евгеньевна сосредоточилась на воспитании сына. Маленький Митя на долгие годы стал единственным и главным мужчиной для своей мамы.

Забвение

Татьяна Самойлова неожиданно вернулась в кино только в начале 2000-х. После 25-летнего перерыва она снова начала играть в фильмах и сериалах. Конечно, артистке доставались преимущественно роли второго плана, но поклонники помнили легендарную звезду.

А вот сама артистка все чаще жаловалась на одиночество. Единственный сын еще в 90-х переехал в США. Там он стал успешным врачом, женился, а вскоре на свет появилась и дочка, которую назвали Таней в честь бабушки.

Давали о себе знать и старые болезни. С каждым днем Самойлова чувствовала себя все хуже, поэтому в 2008-м окончательно ушла из кино. Она лишь изредка давала интервью, периодически появлялась на телешоу. Летом 2009 года поклонники и вовсе узнали, что артистка пропала без вести. Звезда просто вышла из дома, никому не сообщив, куда она направляется. Лишь спустя день ее нашли в больнице № 83.

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Ситуация повторилась в 2011-м. Тогда Татьяна Евгеньевна пропала на две недели. К ее поискам подключились волонтеры, и в итоге артистку нашли в одной из московских клиник невредимой.

По мере возможностей сын Митя навещал маму, но приезжать в Россию слишком часто он не мог. В 2013 году наследник Самойловой принял участие в программе «Пусть говорят», в эфире которой впервые за 40 лет увиделся с отцом.

Сама Татьяна Евгеньевна не держала обиды ни на бывших мужей, ни на сына, с которым ей так редко удавалось видеться. «Я по-прежнему считаю, что мне в жизни повезло. Многим ли женщинам выпадает такое счастье — сниматься в кино, да еще в таком — бессмертном! Работать с гениями, дружить с гениями, любить гениев. Не важно, что это все прошло — важно, что было», — рассказывала звезда советских фильмов.

В последние годы жизни за Самойловой присматривали сотрудники организации «Служба милосердия». У актрисы все чаще появлялись проблемы с памятью, она не узнавала друзей и родственников. В день своего 80-летия Татьяну Евгеньевну госпитализировали в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали ишемическую болезнь сердца и гипертонию. Несмотря на усилия врачей, артистка скончалась в 23:30 по московскому времени.

На похоронах Самойловой присутствовал не только ее сын, но и многочисленные коллеги звезды. Уже позднее на могиле актрисы на Новодевичьем кладбище установили гранитный памятник. Его форма была стилизована под фронтовое письмо-треугольник, которое так ждала героиня Татьяны Евгеньевны в фильме «Летят журавли». На самом памятники были выбиты силуэты двух птиц, устремившихся к небу.

Также на могиле был установлен бронзовый бюст актрисы, выполненный Зурабом Церетели абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что с момента смерти Самойловой прошло уже девять лет, память о ней продолжает жить. И ежегодно 9 мая вся страна пересматривает фильм «Летят журавли» — картину о боли, любви и чувстве долга.