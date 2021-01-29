Гибель беременной жены и смерть сына: главные трагедии в жизни Василия Ланового

Знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой на протяжении всей жизни был любим публикой и востребован в профессии, но в личной жизни испытал немало трагедий. Он пережил тяжелый разрыв с первой супругой Татьяной Самойловой, гибель второй жены Тамары Зябловой в автокатастрофе и смерть любимого сына.

Кадр из фильма «Анна Каренина» 1967 г.

Как писала Татьяна Самойлова в своем дневнике, она и Лановой были «первыми друг у друга». Их отношения разрушились из-за бытовых проблем и одного рокового решения Татьяны. Актриса была беременна двойней, но сделала аборт, после чего потеряла возможность иметь детей в будущем. После было принято решение разойтись. Оба с трудом справились с этим разрывом.

Вторая супруга Ланового Тамара Зяблова носила под сердцем ребенка актера, когда попала в страшное ДТП у Михайловского театра, где она организовывала творческие вечера. О трагедии Василий Семенович узнал, находясь на гастролях. Пара была вместе десять счастливых лет.

Кадр из спектакля «Иванов» 1955 г.

Ирина Купченко стала третьей и последней женой Ланового. Она помогла ему пережить утрату, свадьба состоялась через год после смерти Зябловой. Супруги были женаты почти 50 лет и воспитали двоих сыновей — Александра и Сергея. Оба наследника получили высшее образование в МГУ и были успешны в карьере. Но в один из осенних дней 2013 года любящих родителей оглушило известие — их старший сын Сергей умер от острой сердечной недостаточности. Ему было 37 лет.

Кадр из фильма «Странная женщина» 1977 г.

Сергею было 37 лет. Он умер внезапно в квартире психолога Ольги Коротиной, которая занималась реабилитацией наркоманов. Образ жизни мужчины был, так сказать, «звездным» — скандальные романы, ДТП в пьяном виде… Но в определенный момент он остепенился, переехал из Москвы в Петербург и попытался восстановить гармонию в душе и в делах.

«У Сергея в прошлом были определенные проблемы, трагические ситуации, алкоголь, некоторые поступки. Но он старался их преодолеть. Я же пыталась ему помочь в тяжелых внутренних переживаниях», — цитирует Коротину «Экспресс газета».

Сергей был моложе Ольги на десять лет и пользовался невероятной популярностью у женщин, но это не помешало вспыхнувшему чувству и созданию крепкого союза. Коротина рассказала, что сын Ланового зарабатывал переводами с английского, писал стихи и рассказы, но стеснялся их публиковать.

«При желании он мог найти себе любой вариант: и даму, которая бы его содержала, и все что угодно. Сколько вокруг молодых девушек, дочек богатых родителей! Думаю, они бы с удовольствием породнились с Сережиной семьей, но он был со мной», — призналась Ольга.

Из личного архива О. Коротиной

Сергей рассказывал Коротиной, что при родах умер его брат-близнец. Он тосковал об утрате, часто размышлял о жизни и смерти. Ольги не было дома, когда ее любимый скончался. После этого сокрушенные потерей родители замкнулись. Лановой не любил говорить о своем горе, а Купченко совсем перестала давать интервью.

О смерти Василия Ланового 28 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что мужественные и благородные герои, сыгранные артистом, стали кумирами миллионов зрителей.

Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. Он сдал соответствующий анализ и 2 января получил положительный результат теста. С поражением 5% легких его госпитализировали. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована, но перенесла болезнь в легкой форме.

В клинике знаменитый артисту провели операцию, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Ланового стало крайне тяжелым в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. Вечером того же дня Василий Семенович умер в возрасте 87 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового.