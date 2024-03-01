Нет лицензии — нет квартиры: россиян предупредили о рисках при покупке строящегося жилья

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 132 0

ЦБ РФ предупредил о новых рисках для покупателей строящегося жилья

Нет лицензии — нет квартиры: россиян предупредили о рисках при покупке строящегося жилья

Фото: Любимов Андрей / ТАСС

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В схемах, о которых говорит ЦБ РФ, работают застройщики и банки.

Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Центробанка России.

Речь идет об ипотечном кредитовании с заключением договоров долевого участия в строительстве. Согласно этой схеме, часть средств за будущую квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не застрахован государством. В таких случаях банк получает дополнительный доход, но ответственность дэ-факто не несет.

«В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Таким образом, риски несет только будущий собственник, а банки и застройщики пользуются их неосведомленностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России появилась новая схема мошенничества с недвижимостью.

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