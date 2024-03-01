Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина

О чем пишут зарубежные журналисты после выступления главы государства?

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. О реакции западных СМИ на это событие читайте в материале 5-tv.ru.

Reuters

Агентство Reuters увидело в словах Путина предупреждение западным странам о том, что у России есть оружие, которое в случае чего позволит поразить цели в ЕС и США.

«Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят войска воевать на Украину», — говорится в материале.

Sky News

Телеканал поделился комментарием премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Политик заявил, что не видел фрагмента о возможном ядерном конфликте, но пообещал продолжить поддержку Украины.

Он заявил, что небольшая часть британских инструкторов находится на Украине. По его заверению, они обеспечивают дипломатическую безопасность и занимаются обучением боевиков ВСУ.

Sky News также отметил, что Путин не поднял вопрос, связанный с Приднестровьем. Непризнанная республика недавно попросила помощи у России из-за давления Молдавии.

The Telegraph

СМИ считает, что Путин своей речью направил сигнал союзникам Украины о том, что стратегическое оружие России находится в полной боеготовности. Также в материале обращено внимание на то, что выступление главы государства прошло в преддверии выборов.

Al Mayadeen

Журналистов поразили ораторские способности российского лидера. Путин, как отмечается, в своей речи напомнил об уроках истории, которые западным политикам должны быть весьма поучительны.

CNN

Американский телеканал отметил, что Путин с начала СВО уже несколько раз предупреждал Запад о том, что своими действиями тот может спровоцировать ядерную войну. В материале отметили, что послание Федеральному собранию длилось больше двух часов.

Президент России побил свой предыдущий рекорд. Телеканал отметил, что Россия может усилить войска вдоль западной границы для нейтрализации угроз, связанных с расширением НАТО.

The Wall Street Journal

Газета заметила, что выступление главы России случилось незадолго до выборов в стране. По мнению журналистов, «вероятность переизбрания нынешнего президента почти не вызывает сомнений».

Le Figaro

Издание вело текстовую трансляцию мероприятия на своем сайте. Обращение Путина заняло главное место на интернет-странице СМИ.

В материалах отметили, что выступление президента России прошло на фоне поражений ВСУ и успехов ВС РФ. Французское издание было одним из немногих, что обратили внимание на то, что Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО.

Без сильной России мировой порядок невозможен, говорится в материале. Французские политические обозреватели отмечают также, что санкции не оправдали ожидания экспертов — российская экономика на подъеме, а Путин заслуженно уверен в себе.

Newsweek

Американские журналисты оценили высокую боеготовность Москвы. Издание отмечает, что российские ядерные стратегические силы «не позволят вмешиваться во внутренние дела страны».

Ранее 5-tv.ru писал, какое видение будущего представил Путин в послании.