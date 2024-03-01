Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 70 0

Newsweek: ядерные стратегические силы надежно защищают Россию

Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

О чем пишут зарубежные журналисты после выступления главы государства?

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. О реакции западных СМИ на это событие читайте в материале 5-tv.ru.

Reuters

Агентство Reuters увидело в словах Путина предупреждение западным странам о том, что у России есть оружие, которое в случае чего позволит поразить цели в ЕС и США.

«Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят войска воевать на Украину», — говорится в материале.

Sky News

Телеканал поделился комментарием премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Политик заявил, что не видел фрагмента о возможном ядерном конфликте, но пообещал продолжить поддержку Украины.

Он заявил, что небольшая часть британских инструкторов находится на Украине. По его заверению, они обеспечивают дипломатическую безопасность и занимаются обучением боевиков ВСУ.

Sky News также отметил, что Путин не поднял вопрос, связанный с Приднестровьем. Непризнанная республика недавно попросила помощи у России из-за давления Молдавии.

The Telegraph

СМИ считает, что Путин своей речью направил сигнал союзникам Украины о том, что стратегическое оружие России находится в полной боеготовности. Также в материале обращено внимание на то, что выступление главы государства прошло в преддверии выборов.

Al Mayadeen

Журналистов поразили ораторские способности российского лидера. Путин, как отмечается, в своей речи напомнил об уроках истории, которые западным политикам должны быть весьма поучительны.

CNN

Американский телеканал отметил, что Путин с начала СВО уже несколько раз предупреждал Запад о том, что своими действиями тот может спровоцировать ядерную войну. В материале отметили, что послание Федеральному собранию длилось больше двух часов.

Президент России побил свой предыдущий рекорд. Телеканал отметил, что Россия может усилить войска вдоль западной границы для нейтрализации угроз, связанных с расширением НАТО.

The Wall Street Journal

Газета заметила, что выступление главы России случилось незадолго до выборов в стране. По мнению журналистов, «вероятность переизбрания нынешнего президента почти не вызывает сомнений».

Le Figaro

Издание вело текстовую трансляцию мероприятия на своем сайте. Обращение Путина заняло главное место на интернет-странице СМИ.

В материалах отметили, что выступление президента России прошло на фоне поражений ВСУ и успехов ВС РФ. Французское издание было одним из немногих, что обратили внимание на то, что Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО.

Без сильной России мировой порядок невозможен, говорится в материале. Французские политические обозреватели отмечают также, что санкции не оправдали ожидания экспертов — российская экономика на подъеме, а Путин заслуженно уверен в себе.

Newsweek

Американские журналисты оценили высокую боеготовность Москвы. Издание отмечает, что российские ядерные стратегические силы «не позволят вмешиваться во внутренние дела страны».

Ранее 5-tv.ru писал, какое видение будущего представил Путин в послании.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
29 февр
Новая элита и сигнал Западу: какое видение будущего представил Путин в послании
29 февр
Россия расправила плечи: главное о послании Путина Федеральному собранию
29 февр
Все делает сам, как никто другой: почему Путину удается так хорошо работать с аудиторией
29 февр
Там бьются в истерике: Запад готовился, но Путин не сказал об этом в послании Федеральному собранию
29 февр
Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию: «Наша ответственность»
29 февр
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности
29 февр
Путин заявил о запуске программы «Земский работник культуры»
29 февр
«Низкий вам поклон»: Путин заявил, что будущее зависит от мужества бойцов
29 февр
«Стоят часами»: Путин призвал разобраться с очередями на границе
29 февр
Путин назвал сроки утверждения новых нацпроектов России
Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
В США узнали о страхе Европы перед конфискацией активов России
0:24
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
0:11
С кольцом или без? Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе
0:01
Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина
23:56
Что стряслось? Тесть Джастина Бибера призвал молиться за семью певца
23:42
Бортников рассказал о тайных базах ЦРУ на Украине

Сейчас читают

Доктор Мясников перечислил самый коварный симптом «гусарского насморка»
Ждать ли понижения ключевой ставки от Центробанка и когда
Умерла актриса из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок