Исходим из этого: Путин назвал главное условие стабильности мирового энергорынка

Глава РФ участвует в седьмом созыве саммита Форума стран-экспортеров газа.

Одним из основных условий стабильной работы мирового рынка энергетики является соблюдение честной конкуренции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путина в ходе приветствия участников седьмого саммита Форума стран-экспортеров газа.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», — сказал он.

Еще одним условием является надежная защита законных интересов экспортеров газа, подчеркнул Путин. По словам нашего лидера, эти важные пункты должны осуществляться на недискриминационной основе и без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа хочет полностью отказаться от поставок российского газа через Украину. Сегодня его получают пять европейских стран.