Исходим из этого: Путин назвал главное условие стабильности мирового энергорынка

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Путин: стабильным мировой энергорынок будет лишь при честной конкуренции

Исходим из этого: Путин назвал главное условие стабильности мирового энергорынка

Фото: Jens Büttner / ТАСС

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Глава РФ участвует в седьмом созыве саммита Форума стран-экспортеров газа.

Одним из основных условий стабильной работы мирового рынка энергетики является соблюдение честной конкуренции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путина в ходе приветствия участников седьмого саммита Форума стран-экспортеров газа.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», — сказал он.

Еще одним условием является надежная защита законных интересов экспортеров газа, подчеркнул Путин. По словам нашего лидера, эти важные пункты должны осуществляться на недискриминационной основе и без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа хочет полностью отказаться от поставок российского газа через Украину. Сегодня его получают пять европейских стран.

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