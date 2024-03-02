Названа предварительная причина разрушения дома в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат компенсации

Названа предварительная причина разрушения дома в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На место ЧП прибыл губернатор Беглов и пообщался с эвакуированными жильцами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место взрыва в двух жилых домах в Красногвардейском районе. После общения с местными жителями он заявил, что пострадавшие при ЧП получат компенсации. Его слова приводит пресс-служба администрации города.

«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города… В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ», — говорится в сообщении.

Жители вернутся в квартиры после того, как следственные действия завершатся. Также смогут приступить к оценке и устранению последствий коммунальные службы. Беглов пообещал еще, что будут оценены повреждения авто, составлены акты для урегулирования ситуации с участием страховых компаний.

Как сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу в Telegram-канале, вероятно, жилой дом получил повреждения «в результате падения БПЛА».

Взрыв произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рано утром 2 марта. В результате ЧП повреждения получили два жилых дома, особенно пострадали балконы. Из зданий эвакуировали порядка 100 человек. 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва. Позднее Беглов заявил об отсутствии пострадавших при взрыве.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть человек обратились к медикам за помощью из-за взрыва в Петербурге.

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