Группа следователей СК России попала под атаку украинских БПЛА под Брянском

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 76 0

Сотрудники ведомства проводили следственные мероприятия в момент ЧП.

Группа следователей СК России попала под атаку украинских БПЛА под Брянском

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Группа следователей СК России попала под атаку украинских БПЛА под Брянском. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники ведомства проводили следственные мероприятия в момент ЧП.

Уже известно, что двое сотрудников СК получили ранение, двое оказались контужены в результате детонации взрывного устройства. Эту информацию подтвердил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка», — подчеркивалось в заявлении Следкома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа предварительная причина разрушения дома в Петербурге.

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