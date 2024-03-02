Группа следователей СК России попала под атаку украинских БПЛА под Брянском. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники ведомства проводили следственные мероприятия в момент ЧП.

Уже известно, что двое сотрудников СК получили ранение, двое оказались контужены в результате детонации взрывного устройства. Эту информацию подтвердил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка», — подчеркивалось в заявлении Следкома.

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