Небензя: тему «Северных потоков» не получится «замылить»

Россия поднимет этот вопрос на Совбезе ООН.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
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Тему «Северных потоков» не получится «замылить». Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя агентству РИА Новости.
Дипломат отметил, что на ближайшем собрании Совета безопасности ООН вопрос «Северных потоков» обязательно будет поднят Россией.
Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».
Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках».
Позднее Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФРГ выразила готовность продолжать расследование терактов на «Северных потоках».
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