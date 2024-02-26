Германия выразила готовность продолжать расследование терактов на «Северных потоках»

Немецким властям важно узнать, кто ответственен за диверсии.

Правительство Германии продолжит расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», власти заинтересованы в этом. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия была расследована и мы узнали, кто за ней стоит», — сказала она в ходе брифинга.

Хофман добавила, что расследование проводит Генеральная прокуратура Германии, которая принимает решения о возможных дальнейших действиях. Такое заявление сделано после решение Дании остановить расследование.

Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках».

Позднее Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания остановила расследование теракта на «Северных потоках».