«Сочувствуем»: Захарова высмеяла жалобы главы МИД Франции на побеждающую Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Захарова прокомментировала слова главы МИД Франции о близкой победе России

«Сочувствуем»: Захарова высмеяла жалобы главы МИД Франции на побеждающую Россию

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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В Европе начали подсчитывать колоссальные потери, которые понесут в результате украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удержалась от насмешливого комментария в адрес министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, который пожаловался на «побеждающую Россию».

По словам главы французской дипломатии, в украинском конфликте близится переломный момент, и вероятная победа Москвы приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. Только в сфере сельскохозяйственной продукции Россия заберет более 30% мирового рынка пшеницы, заявил Сежурне.

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на «жалобы» французского министра комментарием в виде телеграммы.

«МИД России МИДу Франции: «Сочувствуем ТЧК Держитесь ТЧК Скоро все поменяется ВОСКЛ», — написала российский дипломат.

Это уже второй «укол», полученный Сежурне от Захаровой за последние два дня. Накануне она едко прокомментировала заявление министра о том, что французы не будут отправлять войска для ведения боевых действий на Украину, но «ничего не исключено».

«„Мы не будем, но ничего не исключено“ — новый стандарт принципиальности и интеллекта, введенный макроновским режимом», — съязвила Захарова в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова отреагировала на блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту.

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