Число заявок на участие в программе «Время героев» превысило 14 тысяч

Инициатива российского лидера даст людям уникальные возможности для роста и развития.
Фото: Река Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Всего за сутки более 14 тысяч человек подали заявку на участие в программе «Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе программы.
«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента России. Программа „Время героев“ дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Кроме того, стоит отметить, что сам сайт, несмотря на огромное количество заявок, работает в штатном режиме. Претенденты своевременно получают ответы на все интересующие вопросы.
Например, имеют ли право участвовать в программе бойцы СВО, уже уволенные в запас. Организаторы отметили, что все участники спецоперации имеют право присоединиться к инициативе.
Подать заявку на участие можно онлайн на официальном сайте. В программу может вступить участник или ветеран СВО, который является гражданином России, имеет высшее образование и не имеет судимостей.
Для участия необходимо создать личный кабинет до 12 часов 8 апреля, подать заявку на обучение, заполнить анкету и написать эссе. После участники проходят регистрацию, получают дистанционное обучение или программу в мастерской управления.
Наставниками бойцов станут руководители администрации президента России, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному собранию.
- 2 мар
- Опрос показал уверенность 85% россиян в наличии у Путина четкого плана развития страны
- 2 мар
- Более десяти тысяч человек за сутки подали заявки на участие в программе «Время героев»
- 1 мар
- «Жизнь — самая великая ценность»: Машков о послании президента Федеральному собранию и развитии России
- 1 мар
- Испугались и похвалили: западные СМИ о послании Путина Федеральному собранию
- 1 мар
- Пять морей и Байкал: в России реализуют крупный проект в сфере туризма
- 1 мар
- «Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы
- 1 мар
- Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом
- 1 мар
- Серьезная опора: реакция россиян на запуск новых национальных проектов в стране
- 1 мар
- Глобальная программа: что важно знать про объявленные Путиным новые нацпроекты в России
- 1 мар
- Масштабы впечатляют: как в России будут развивать транспортную инфраструктуру
Читайте также
86%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?