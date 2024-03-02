Число заявок на участие в программе «Время героев» превысило 14 тысяч

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Инициатива российского лидера даст людям уникальные возможности для роста и развития.

Число заявок на участие в программе «Время героев» превысило 14 тысяч

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024 Спецоперация

Всего за сутки более 14 тысяч человек подали заявку на участие в программе «Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе программы.

«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента России. Программа „Время героев“ дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, стоит отметить, что сам сайт, несмотря на огромное количество заявок, работает в штатном режиме. Претенденты своевременно получают ответы на все интересующие вопросы.

Например, имеют ли право участвовать в программе бойцы СВО, уже уволенные в запас. Организаторы отметили, что все участники спецоперации имеют право присоединиться к инициативе.

Подать заявку на участие можно онлайн на официальном сайте. В программу может вступить участник или ветеран СВО, который является гражданином России, имеет высшее образование и не имеет судимостей.

Для участия необходимо создать личный кабинет до 12 часов 8 апреля, подать заявку на обучение, заполнить анкету и написать эссе. После участники проходят регистрацию, получают дистанционное обучение или программу в мастерской управления.

Наставниками бойцов станут руководители администрации президента России, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному собранию.

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