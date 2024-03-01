Испугались и похвалили: западные СМИ о послании Путина Федеральному собранию
Обзор западных СМИ о послании Путина Федеральному собранию
Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
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Президент России вновь приковал внимание иностранных СМИ — они разобрали его речь на цитаты.
Западные журналисты и СМИ не обделили вниманием двухчасовое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. О чем писали ресурсы в своих статьях — рассказывает «БИЗНЕС Online».
Главными акцентами западных наблюдателей стали — ядерное оружие и СВО. Однако многие обратили внимание и на другие темы — экономику, бизнес, демографию и ценности.
Например, газета The New York Times писала, что Путин своим посланием «усилил угрозы в адрес США и Европы». Авторы в материале указали, что российский лидер предостерег заявляющих об отправке войск на Украину коллег от начала «ядерного конфликта и гибели цивилизации». Американская The Wall Street Journal тоже увидела якобы предупреждение о риске ядерной войны. В ту же сторону смотрели и журналисты The Financial Times, а также Der Tagesspiegel.
От этой темы удалось отойти ВВС. Журналисты отметили то, как Владимир Путин восхвалял российскую экономику. Заинтересовала их также одна из программ, озвученных президентом. Речь о «Продолжительной и активной жизни».
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung обратила внимание на слова Путина о том, что россияне «работают в три смены», чтобы помощь участникам специальной военной операции. В материале написано о том, что президент благодарен своим гражданам за поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, о каких темах, которые ждали услышать на Западе, Путин не сказал в послании Федеральному собранию.
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