Испугались и похвалили: западные СМИ о послании Путина Федеральному собранию

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77 0

Обзор западных СМИ о послании Путина Федеральному собранию

Испугались и похвалили: западные СМИ о послании Путина Федеральному собранию

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Президент России вновь приковал внимание иностранных СМИ — они разобрали его речь на цитаты.

Западные журналисты и СМИ не обделили вниманием двухчасовое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. О чем писали ресурсы в своих статьях — рассказывает «БИЗНЕС Online».

Главными акцентами западных наблюдателей стали — ядерное оружие и СВО. Однако многие обратили внимание и на другие темы — экономику, бизнес, демографию и ценности.

Например, газета The New York Times писала, что Путин своим посланием «усилил угрозы в адрес США и Европы». Авторы в материале указали, что российский лидер предостерег заявляющих об отправке войск на Украину коллег от начала «ядерного конфликта и гибели цивилизации». Американская The Wall Street Journal тоже увидела якобы предупреждение о риске ядерной войны. В ту же сторону смотрели и журналисты The Financial Times, а также Der Tagesspiegel.

От этой темы удалось отойти ВВС. Журналисты отметили то, как Владимир Путин восхвалял российскую экономику. Заинтересовала их также одна из программ, озвученных президентом. Речь о «Продолжительной и активной жизни».

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung обратила внимание на слова Путина о том, что россияне «работают в три смены», чтобы помощь участникам специальной военной операции. В материале написано о том, что президент благодарен своим гражданам за поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких темах, которые ждали услышать на Западе, Путин не сказал в послании Федеральному собранию.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
1 мар
Пять морей и Байкал: в России реализуют крупный проект в сфере туризма
1 мар
«Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы
1 мар
Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом
1 мар
Серьезная опора: реакция россиян на запуск новых национальных проектов в стране
1 мар
Глобальная программа: что важно знать про объявленные Путиным новые нацпроекты в России
1 мар
Масштабы впечатляют: как в России будут развивать транспортную инфраструктуру
1 мар
Дрозденко поддержал идею Путина по снижению долговой нагрузки регионов
1 мар
Учителя высоко оценили внимание Путина к системе образования
1 мар
Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина
29 февр
Новая элита и сигнал Западу: какое видение будущего представил Путин в послании
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

17:18
«Кинули на убой и отписались»: диверсант ВСУ о неудачной попытке форсировать Днепр
17:06
Путин подписал ежегодный указ о военных сборах
17:01
В Минфине США сомневаются в возможности конфискации активов России
16:54
Испугались и похвалили: западные СМИ о послании Путина Федеральному собранию
16:40
Баллистическую ракету «Ярс» успешно запустили с Плесецка
16:37
Вернулись домой: Китай забрал панд из зоопарка Мадрида

Сейчас читают

Ее больше нет, смиритесь: Либуше Шафранкова умирала в муках
«Были проблемы»: что стало причиной смерти озвучившего Мишутку актера Капатова
Долго жила в тени мужа: как сложилась судьба Елены Степаненко после развода
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок