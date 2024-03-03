Особый политический жест: Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 45 0

Джо Байден поцеловал премьер-министра Италии Джорджу Мелони в макушку

Особый политический жест: Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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Пользователи социальных сетей, мягко говоря, не оценили случившееся.

Президент США Джо Байден удивил общественность необычным жестом — престарелый лидер страны поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони после встречи в Овальном кабинете в Белом доме. Видеокадрами странного момента делится турецкая новостная платформа BPT.

Эмоциональный жест главы Америки быстро привлек внимание аудитории в социальных сетях. На кадрах после поцелуя президент выглядит очень воодушевленным, в то время как премьер-министр Италии никак не отреагировала на игривость Байдена, судя по всему, совсем не смутившись.

Возможно, что Мелони и вовсе не заметила подобный знак внимания от лидера Штатов. В Сети действие Джо Байдена уже назвали «новым дипломатическим трендом».

Как известно, во время встречи политики обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мороженое стало для Байдена важнее Газы и Украины.

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