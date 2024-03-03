У меня много дел! Панда Катюша изучает свои лапы и лезет на стенку от скуки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 12 0

Игры с лапкой от панды Катюши попали на видео

Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Катюша не спешит следовать за своей родительницей. Малышке намного интереснее посидеть в поилке и повисеть на решетке.

Панда Катюша не прекращает радовать россиян — маленькой дочке Диндин интересно все вокруг. Она точно не упустит возможность изучить окружающих мир и лишний раз порезвиться. Новым видео в своей социальной сети поделилась генеральный директор главного зоопарка столицы Светлана Акулова, вновь обратив внимание подписчиков на маленькую звездочку Москвы.

Катюше совсем недавно исполнилось шесть месяцев. Для детеныша панды она необыкновенно активна и подвижна — ее редко можно заметить спокойной. Также нечасто она слушается свою большую маму-медведицу.

На этот раз пандочка не захотела идти за родительницей и предпочла больше разузнать о помещении. Катюша успела посидеть в поилке, покувыркаться, поиграть с лапкой и даже исследовать стену и решетку.

«Не, мам, не пойду с тобой. У меня еще столько дел, водичку проверю, покувыркаюсь», — забавно подписала кадры Светлана Акулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша сбежала из вольера и обняла любимую игрушку.

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