Первый тревожный звоночек: две порции алкоголя в неделю могут быть симптомом этого заболевания

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

Нарколог Каторгин: два бокала вина в неделю могут привести к алкоголизму

Первый тревожный звоночек: две порции алкоголя в неделю могут быть симптомом этого заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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В некоторых случаях простая шалость может привести к настоящему диагнозу, с которым трудно бороться.

Употребление более двух порций алкоголя (100 миллиграммов чистого спирта) в неделю может привести к бытовому алкоголизму. Привычка, со стороны казавшаяся невинной шалостью, способна привести к пагубным последствиям для здоровья.

В беседе с Lenta.ru психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин предупредил, что клиенты дорогостоящих медцентров очень быстро теряют грань, когда случайный бокал вина перерастает практически в зависимость. Сначала небольшая доза алкоголя становится способом расслабиться, а уже спустя короткое время превращается в бытовой алкоголизм, при котором человек просто не может уснуть без спиртного.

«Если вы пьете два-три-четыре бокала вина в неделю, то вы являетесь бытовой пьяницей. Когда это бытовое пьянство перешагнет в разряд уже алкогольной зависимости, когда врач будет уполномочен, исходя из критериев диагностики, поставить человеку диагноз „синдром зависимости от алкоголя“ I, II или III стадии, сложно сказать», — предупредил он.

Любопытно, что хотя бы каждый из нас хотя бы раз грешил подобным способом разнообразить досуг. По словам врача, тяга к спиртному как способу развеять скуку или просто снять стресс неизбежно влечет за собой последствия как для ментального, так и для физического здоровья.

Первым тревожным звоночком, на который стоит обратить внимание, должно стать состояние, при котором употребление алкоголя начинает приносить больше вреда, чем удовольствия. В частности, это могут быть проблемы со сном, настроением, аппетитом. Частота и количество употребляемого алкоголя должны насторожить еще до того момента, как ситуация выйдет из-под контроля, подчеркивает Каторгин.

«Если раньше, как мне говорят, выпивал в пятницу и субботу, то сейчас стал выпивать в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, среду и опять жду пятницу», — привел пример он.

По словам эксперта, чаще всего подоплекой для появления зависимости становится психологическая привязка. Известно, что алкоголь отлично снимает стресс, но этот эффект настолько краткосрочен, что вынуждает человека выпивать больше.

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