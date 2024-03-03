«Витамины не нужны»: проверенные способы не заболеть весной

Например, не стоит преждевременно переходить на легкую одежду.

Когда наступает весна, многие наивно полагают, что морозы позади. Люди начинают активно убирать подальше зимние вещи и ждут хорошей погоды.

Врач-терапевт Лев Авербах объяснил, что стоит делать в начале этого сезона, чтобы не заболеть. По мнению специалиста, для сохранения здоровья и иммунитета весной необходимо улучшить питание и больше двигаться, пишет «ФедералПресс».

При этом эксперт заверил, что никакие витамины не помогут, если не соблюдать здоровый образ жизни. На легкую одежду также переходить не стоит, так как именно в это время есть риск простудиться из-за перепадов температур.

«Витамины никакие не нужны. Правильное питание, хороший сон, физкультура и все», — поделился Авербах.

В Роспотребнадзоре также посоветовали людям лучше питаться, отказаться от вредных привычек, полноценно спать и заниматься спортом.

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