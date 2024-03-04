В Кузбассе началось досрочное голосование на выборах президента
Свой выбор в настоящее время делают жители 14 отдаленных населенных пунктов, находящихся в регионе.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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В Кемеровской области стартовало досрочное голосование. Речь идет о 14 отдаленных поселках, которые расположены в труднодоступной горной местности.
Представители избирательных комиссий добираются туда на снегоходах, некоторые даже на лошадях – иначе зимой в эти населенные пункты проехать просто невозможно. В одном из поселков участок для голосования открыли в сельском клубе, в остальных приходят к людям прямо домой.
Досрочное голосование там продлится по 10 марта включительно. Среди тех, кто воспользуется такой возможностью, и представители небольшого коренного народа Кузбасса – шорцы. Многие из них живут в глухой тайге в горах, где занимаются охотой и ловят рыбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России.
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