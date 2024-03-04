Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 21 0

Никки Хейли одержала первую победу над Трампом в праймериз в Вашингтоне

Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США

Фото: www.globallookpress.com / Sean Rayford

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Кампания Хейли отметила, что экс-постпред при ООН стала первой женщиной в США, которая выиграла республиканские праймериз.

Кандидат в президенты Америки и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли впервые одержала победу на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне в округе Колумбия. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, Никки Хейли стала первой женщиной в истории Штатов, которая выиграла республиканские праймериз. Она получила голоса всех 19 делегатов.

После подсчета результатов стало известно, что экс-губернатор Южной Каролины набрала 62,9% голосов, а ее соперник Дональд Трамп, бывший лидер государства, смог получить только 33,2%. В своей предвыборной гонке в 2016 году он также «проиграл» Вашингтон сенатору Марко Рубио.

До округа Колумбия Хейли одерживала победу лишь в штате Невада.

«Кампания Хейли отмечает, что благодаря своей победе она стала первой женщиной в истории страны, выигравшей республиканские праймериз», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов.

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