Почти единогласно: в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов

Associated Press: в Айдахо Трамп получил почти 85% голосов избирателей
Фото: Reuters / Jay Paul
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Кандидат в президенты Америки продолжает стремительно обгонять своего оппонента Никки Хейли на однопартийных выборах.
Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп победил на партийном голосовании в штате Айдахо — он получил почти 85% голосов. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press.
Согласно расчетам агентства, политик Республиканской партии набирает 84,6% голосов, значительно обгоняя своего конкурента Никки Хейли. В Айдахо бывшего постоянного представителя Америки при ООН поддержали всего 13,5% избирателей.
Кроме того, по AP, в тот же день в штате Миссури на собрании однопартийцев Дональд Трамп получил все 100% голосов.
Как показывают опросы американских СМИ, нынешнего президента США Джо поддерживают лишь 17% зарегистрированных жителей страны. Около 61% избирателей не приветствуют политику лидера государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгром непримиримой соперницы Трампом обнажает новую проблему Штатов.
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