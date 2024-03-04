Посла ФРГ вызвали в МИД России после обнародованного разговора немецких офицеров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

В частности, они обсуждали атаку на Крымский мост.

Посла ФРГ вызвали в МИД России после обнародованного разговора немецких офицеров

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что дипломат был вызван в ведомство из-за слитых разговоров немецких офицеров, в ходе которых затрагивались планы по удару по Крымскому мосту.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал утечку разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост «информационной войной» России против Германии.

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