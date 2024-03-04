«Быть другом и врагом одинаково почетно»: Путин об отношениях России с другими странами

Тема была затронута в ходе беседы президента с мэром Москвы.

У России друзей больше, чем врагов, однако быть и тем, и другим — почетно. Об этом заявил президент Владимир Путин, начиная встречу в Кремле с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Российский лидер в начале встречи поинтересовался делами у градоначальника. Тот в ответ отметил хорошие результаты развития Москвы, несмотря на введенные Западом санкции и «происки врагов».

«Но друзей у нас больше. <…> Есть еще одно известное выражение — быть нашим другом и врагом одинаково почетно», — отметил Путин.

«Дай им Бог здоровья», — добавил на это Собянин.

Несмотря на то, что Москва демонстрирует высокие достижения, а, по словам Собянина, лучшие за всю современную историю, угрозы все же существуют. В частности, Путин обратил внимание на то, что власти должны о них помнить, как на правительственном, так и на федеральном и региональном уровнях.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела страны.