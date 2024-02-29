«Опора суверенитета»: Путин оценил политическую систему России

Путин заявил, что Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент обратился к западным странам, которые часто совершают недружественные действия в отношении российской стороны.
Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя попытки западных врагов сделать из страны вымирающее пространство.
Президент отметил, что Запад стремится разжечь на всей планете конфликты и тем самым сдержать развитие России, что получить вымирающее и угасающее пространство. Однако, как отметил Путин, недруги просчитались.
«Политическая система России — одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — сказа президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал позорным наследием Запада эпоху неоколониализма.
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