Суд заочно арестовал политолога Абасса Галлямова*

С марта прошлого года он находится в международном розыске.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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Политолога Аббаса Галлямова* арестовали по уголовному делу о распространению фейков об армии России. Решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
В марте 2023 году Галлямов был объявлен в международный розыск. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В суде раскрыли, что арест связан именно с этим.
Абасс Галлямов.
Так, Галлямов заочно арестован на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции политолога в Россию или задержания его на территории страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин был заочно арестован Гагаринским судом Москвы. Он был объявлен в розыск полицией в рамках уголовной статьи. Однако не уточнялось, какой именно.
* — признан иностранным агентом на территории России
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