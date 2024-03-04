Суд заочно арестовал политолога Абасса Галлямова*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

С марта прошлого года он находится в международном розыске.

Суд заочно арестовал политолога Абасса Галлямова*

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Политолога Аббаса Галлямова* арестовали по уголовному делу о распространению фейков об армии России. Решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В марте 2023 году Галлямов был объявлен в международный розыск. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В суде раскрыли, что арест связан именно с этим.

Абасс ГаллямовАбасс Галлямов. Фото: Telegram / Аббас Галлямов / abbasgallyamovpolitics

Так, Галлямов заочно арестован на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции политолога в Россию или задержания его на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин был заочно арестован Гагаринским судом Москвы. Он был объявлен в розыск полицией в рамках уголовной статьи. Однако не уточнялось, какой именно.

* — признан иностранным агентом на территории России

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