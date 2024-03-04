Собянин доложил Путину о реализации в Москве проектов мирового уровня

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Собянин: федеральный бюджет получил от БКЛ больше триллиона рублей

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Особо было отмечено строительство БКЛ в столичной подземке.

Федеральный бюджет получил больше триллиона рублей от проекта строительства в Москве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что, несмотря на санкции со стороны Запада, Москва продолжает развиваться. Достижения города за 2023 год мэр назвал самыми масштабными. В частности, он затронул проект БКЛ.

«Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей — федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта», — сказал Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к национальному проекту «Производительность труда» присоединилось более 170 обрабатывающих предприятий Москвы. По словам Собянина, в среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, сократить время рабочих процессов на 36% и снизить количество неиспользуемых запасов на 37%.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

15:54
«Не собираемся»: Шмыгаль о переговорах Украины и России по транзиту газа
15:51
Польша сообщила о «неком объекте», упавшем в поле на севере страны
15:39
Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
15:31
«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией
15:24
Приставка «био» — не гарант: как выбрать продукты без опасных добавок
15:10
«Не для места на парковке»: многодетный Жуков ответил на вопрос о маткапитале

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Если наболело: Антон Богданов ответил на высказывание Кологривого о коллегах

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок