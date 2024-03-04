Собянин доложил Путину о реализации в Москве проектов мирового уровня

Особо было отмечено строительство БКЛ в столичной подземке.

Федеральный бюджет получил больше триллиона рублей от проекта строительства в Москве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что, несмотря на санкции со стороны Запада, Москва продолжает развиваться. Достижения города за 2023 год мэр назвал самыми масштабными. В частности, он затронул проект БКЛ.

«Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей — федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта», — сказал Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к национальному проекту «Производительность труда» присоединилось более 170 обрабатывающих предприятий Москвы. По словам Собянина, в среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, сократить время рабочих процессов на 36% и снизить количество неиспользуемых запасов на 37%.