Комплексное развитие: как меняется Москва

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Собянин: БКЛ принесла в федеральный бюджет больше триллиона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Владимир Путин провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. Как изменился город за последние несколько лет и какие планы на будущее?

Больше триллиона рублей в бюджет страны принес проект Большой кольцевой линии (БКЛ). А удобство новых маршрутов столичной подземки уже успели оценить миллионы пассажиров. Такие цифры на встрече с президентом озвучил Сергей Собянин.

Но это еще не все достижения — растет промышленность и инвестиции. Что еще удалось сделать и какие дальше планы — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин доложил Путину о реализации в Москве проектов мирового уровня. Достижения города за 2023 год мэр назвал самыми масштабными. В частности, он затронул проект БКЛ.

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