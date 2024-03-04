Около 200 человек стали наблюдателями от СНГ на выборах президента РФ

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Выборы президента страны состоятся уже на следующей неделе.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Сотрудники московского городского Избиркома получили бумажные бюллетени для голосования на выборах президента. Тираж — более семи миллионов. Столько зарегистрированных избирателей числится в столице.

За голосованием по всей стране будут следить общественные наблюдатели. Только от СНГ заявлено около 200 человек. Это опытные сотрудники Избиркомов, а также дипломаты и парламентарии.

Уже сегодня они посетили Центральный избирательный штаб действующего лидера РФ и кандидата в президенты страны Владимира Путина, где обсудили вопросы сотрудничества на предстоящих выборах. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России.

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