«Вчера ужинали вместе, сегодня его не стало»: Анфиса Чехова потеряла близкого человека

Телеведущая нашла в архиве телефона видео, снятое за сутки до смерти родного человека. На нем мама знаменитости сказала пророческие слова.

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила печальное известие. В ее семье случилось горе — умер дядя. Для знаменитости эта новость стала шоком, как гром среди ясного неба, ведь буквально накануне она и другие члены семьи с ним ужинали.

«У меня умер дядя. Вчера мы ужинали все вместе, а сегодня его не стало. Инсульт. Я только сейчас узнала, и пока у меня шок. Как неожиданно кончается наша жизнь… Как важно ценить каждый момент, проведенный вместе с любимыми людьми», — написала она.

Она опубликовала в социальной сети архивное видео, сделанное за сутки до смерти одного из членов семьи. На нем Чехову обнимает родной человек, а в зеркале за ними виднеется ее дядя, который как раз и вел съемку. За кадром ее мама сказала пророческие слова.

«Это прощание у нас. Уезжаем мы», — сказала мама Чеховой на видео.

К слову, в 2019 году Чехова потеряла папу. С ним у нее были сложные отношения. Всем своим поведением и отношением к наследнице он заставлял ее испытывать чувство вины только за свое существование. Из-за этого еще маленькая Чехова всеми способами и силами старалась заслужить отцовскую любовь.

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