«Там, где тепло»: Вячеслав Макаров назвал лучшее место для свиданий

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 426 0

Вячеслав Макаров назвал Таиланд лучшим местом для свиданий

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущий отметил важность романтической атмосферы. Но где ее искать?

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров посетил премьеру комедии «Любовь со второго взгляда». На мероприятие он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, где, по его мнению, должно пройти лучшее свидание.

Оказалось, что артист предпочитает проводить время с девушкой в теплых краях. Главное, чтобы было место для купаний, сочная еда, много солнца и приятная музыка.

«В Таиланде мое лучшее свидание! Там, где тепло, где есть море, где много фруктов, много солнца и хорошая музыка», — сказал певец.

Макаров отметил, что в идеале должен играть его трек во время свидания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношении певца и телеведущего Вячеслава Макарова к экстремальным развлечениям. Оказалось, что он не готов рисковать жизнью ради выброса адреналина. По словам шоумена, периодически он может, отбросив инстинкты самосохранения, прокатиться с самой высокой и страшной американской горки, однако в другой раз в нем «включается дед», который призывает к благоразумию.

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