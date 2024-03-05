«Скажу сразу»: Захарова пригрозила ФРГ ответом на ограничение работы журналистов

Послу Германии Александеру Ламбсдорфу накануне уже указали на данный вопрос, когда дипломат был вызван в МИД России.

Если власти Германии все-таки тронут российских журналистов, то немецкие представители СМИ покинут Россию. Такое заявление в эфире федерального телеканала сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине, — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала дипломат.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России потребовал от посла ФРГ Александера Ламбсдорфа объяснений после слитого разговора офицеров. Ему также указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии.