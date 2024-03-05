Адвокат Блиновской заявила, что блогер может воспользоваться налоговой амнистией
Сейчас «королева марафонов» находится в СИЗО.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов по амнистии, которую предложил ввести президент России Владимир Путин. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова.
«Амнистия может освободить мою подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако от выплат ее это не освобождает. На другие обвинения это не распространится», — заявила адвокат корреспонденту 5-tv.ru.
Во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин поручил правительству определить параметры данного вида амнистии. Мера должна коснуться небольших компаний, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блогер, несмотря на ограничения, устроила в своем коттедже вечеринку, где встретилась со свидетелем по делу, а это суд ей ранее делать запретил. Теперь блогер находится в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд заблокировал счета родителей Елены Блиновской.
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