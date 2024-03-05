Опрос показал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

ФОМ: более 60% россиян примут участие в выборах президента

Опрос показал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Выборы президента России 2024

За кого граждане планируют отдать свой голос?

Преобладающее большинство (83%) россиян собираются проголосовать на выборах президента России. Такие данные выяснили специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 61% респондентов ответили, что совершенно точно отдадут голос за одного из кандидатов, а вот 13% — сделают это «вероятнее всего».

Россиянам также задали вопрос, за кого они собираются проголосовать. Так, самовыдвиженца и действующего президента России Владимира Путина выбрали большинство из опрошенных. На втором месте в рейтинге оказался председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

За ними следуют кандидаты от КПРФ и партии «Новые люди» Николай Харитонов и Владислав Даванков соответственно.

В нынешнем году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что смотрители маяков на отдаленных островах Финского залива проголосовали на досрочных выборах президента. Представители территориальных избирательных комиссий ездят даже в самые труднодоступные населенные пункты.

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