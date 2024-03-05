Важен каждый: смотрители маяков проголосовали на досрочных выборах президента

Представители территориальных избирательных комиссий ездят даже в самые труднодоступные населенные пункты. Как прошли досрочные выборы на отдаленных островах Финского залива?

Представители территориальных избирательных комиссий тоже не сидят на месте, несмотря на то, что до выборов остается почти две недели. Они ездят в самые отдаленные уголки страны даже если там живет один человек, чтобы каждый смог поучаствовать в выборах президента. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов увидел, как досрочное голосование организовано на островах Финского залива.

Борт держит курс на запад — к островам. Первая остановка — остров Гогланд, военнослужащие и члены избирательной комиссии по традиции возлагают цветы к памятнику советским морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

И сразу в импровизированный пункт голосования. У крыльца уже первые избиратели — среди них, старожил среди островитян. Смотритель маяка Николай Тихонович.

Пока островитяне и военнослужащие делают свой выбор — самый молодой житель острова тоже здесь. Семен сможет проголосовать только через лет семь.

«Для жителей острова, для которых любой вертолет считается событием, — это большое событие», — говорит Семен.

И для Семена у избирательной комиссии нашлись подарки. Самим членам УИК такой выезд на удаленные территории — настоящее приключение и возможность пообщаться со старыми знакомыми.

«Почему я сюда летаю — мне надо напитаться живым общением и человеческим отношением, которое здесь создано», — говорит председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

И снова вертолет раскручивает лопасти. И снова остров — Большой Тютерс. К площадке сразу подъезжает удивительное транспортное средство, собранное из самой разнообразной техники — колеса, например, от БТРа. Смотритель маяка не видел людей уже полгода.

«Целый день не получится ничем не заниматься, нужно котика покормить, себя покормить, генератор покормить», — говорит смотритель маяка Дмитрий Архипов.

Большой Тютерс исхожен вдоль и поперек, но что больше всего удивляет смотрителя — так это море.

«Постоянно (море. — Прим. ред.) заказы выполняет, которые надо. Пошел по берегу гулять — лежит мазь хорошая, натер спину и все прошло. Веревочки порвались — вот тебе новые веревочки. Пивом радовало один раз, баночным», — рассказывает смотритель маяка.

О самом последнем даре моря Дмитрий пока не рассказывает. Говорит, еще сам не осознал ценность подарка. Так что от слов — к делу. Голосовать.