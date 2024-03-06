«Прошу не обижаться»: Кологривый публично извинился перед фанатами

Артист приехал на съемки в Сочи, где его с нетерпением ждали поклонники.

Популярный российский актер Никита Кологривый публично попросил у поклонников из Сочи прощение. В своем Telegram-канале он выразил сожаление, что не смог уделить всем время.

Актер прибыл в курортный город для съемок в новом проекте, и его сразу же атаковали толпы фанатов, которые хотели взять у кумира автограф, сделать с ним фото и просто пообщаться.

«Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не всем смог уделить время. Прошу не обижаться», — написал артист.

Кологривый отметил, что съемочная команда просто не была готова к такому количеству публики. Актер пообещал впредь стараться находить время на всех фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как режиссер фильма о Жирновском опровег слухи о назначении на главную роль Кологривого.