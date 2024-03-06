Российский истребитель подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских самолетов

Сразу три иностранных самолета приблизились к российской государственной границе.

Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух над Черным морем из-за трех самолетов ВВС Великобритании, которые приблизились к государственной границе РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Воздушные цели были идентифицированы, это оказались британские самолеты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун».

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении военного ведомства.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы РФ. В Минобороны подчеркнули, что российский экипаж действовали в строгом соответствии с международными нормами.

Стоит отметить, что это второй случай за два дня, когда иностранные самолеты приближаются к границе России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне экипаж Су-27 ВКС РФ сопроводил французские истребители в небе над Черным морем.